A l'occasion d'une émission en hommage à star de la chanson française, le fils de l'interprète des "Lacs du Connemara" explique que son père et Johnny étaient en conflit à cause d'une déclaration douteuse de Sardou.

En effet, Michel Sardou s'en serait pris à Jade et Joy en déclarant: "Johnny est venu avec sa Viêt-cong".

"Mon père est prêt à tout pour un bon mot, et parfois, les bons mots ne sont pas drôles et on se vexe", précise le fils du chanteur.

Cette maladresse de Michel Sardou a brisé plus de 30 ans d'amitié entre les deux monuments de la chanson.