écrivait-il, au bout du rouleau. Sur la photographie qui accompagne le texte, Mike Horn dévoile des traits tirés, un nez pelé à sang par le froid et des poches sous les yeux. Une publication inquiétante, qui fut mise à jour dans une version plus rassurante. Mardi, Mike Horn a écrit ceci: "."

Annika, la fille de Mike Horn, a donné quelques nouvelles rassurantes de son père et de son ami, au micro de "C à Vous". "On l’a eu ce matin. Il avait l’air plutôt fatigué je dirais. Aujourd’hui ils ont pu sortir de la tente, car hier il y avait une tempête, ils n’ont pas pu sortir. Mais ils ont pu sortir et faire des progrès, environ une trentaine de kilomètres, ce qui est un record jusqu’à maintenant (...) Ils ont eu le temps de se reposer, de soigner leurs blessures, enfin leurs gelures, leur nez notamment, les doigts et les pieds. Aux dernières nouvelles, je le sens motivé”, a raconté la jeune femme.

Les deux hommes n'ont pas demandé d'aide extérieur et sont "déterminés à y arriver seuls".