La colère, vive, suscitée par la mort scandaleuse de George Floyd entraîne une escalade de la violence dans plusieurs villes américaines, faisant ressortir de plus belle les inégalités raciales qui rongent le pays

New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Saint-Louis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago et Washington, y compris devant la Maison Blanche : un peu partout aux Etats-Unis, la protestation grimpe , en même temps que les violences, suite au décès de George Floyd.

Pour rappel, cet Afro-Américain de 46 ans, interpellé pour un délit mineur dans le Minesotta a été victime de violence policière lui ayant coûté la vie : l'agent Derek Chauvin l'a interpellé violemment, l'immobilisant durant 8 minutes et 46 secondes au moyen de son genou au niveau du cou. Une étreinte que le policier aurait dû ne pas exercer ou, à tout le moins, relâcher dès lors que Goerge Floyd ne constituait plus une menace : il était non-armé, menotté et suppliait les agents de le laisser respirer ("Please, I can't breathe", a-t-il répété à l'envi durant l'interpellation), requête totalement ignorée par les quatre agents de police présents sur place.

Dans un contexte où la pandémie de Covid-19, qui a déjà causé plus 106.000 décès dans le pays de l'Oncle Sam, réveille au grand jour les inégalités et exacerbe les tensions, la violence est montée d'un cran ces derniers jours.

Le déploiement de la Garde nationale n'a pu empêcher de nouveaux débordements. Des pilleurs se sont attaqués aux magasins d'un centre commercial huppé à Santa Monica, en Californie. À Philadelphie, sur la côte Est, plus de cinquante personnes ont été arrêtées pour pillages, selon la police. A travers le pays, des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés et les forces de l'ordre, déployées en grand nombre, ont répliqué par des gaz lacrymogènes et dans certains cas avec des balles en caoutchouc.

A Chicago, la protestation a dégénéré et provoqué deux morts à Cicero, une banlieue de Chicago. Au moins 60 personnes ont été arrêtées, indiquent les chaînes NBC et CBC, qui citent les autorités locales. Des pillages ont eu lieu en plusieurs endroits de la ville ce lundi.

Un officier de police aurait également été abattu à Las Vegas, rapportent des médias locaux, tandis qu’à Saint-Louis, quatre policiers ont été touchés par balle mais leur pronostic vital n’est pas engagé, selon la police de la ville.

Alors que Donald Trump a fustigé les instigateurs des émeutes, qualifiant les "antifas" de "terroristes", la Président a appelé les gouverneurs à agir avec fermeté, qualifiant ceux qui ne le faisaient pas de "faibles". Il a promis que, s'il le fallait, il enverrait l'armée américaine régler le problème.

Promettant de "stopper la violence collective", nombre de responsables locaux ont exhorté les manifestants à la retenue "S'il vous plaît, rentrez chez vous tôt, restez à la maison (...). Nous devons revenir à l'urgence qu'est la construction de la justice, pas brûler une ville", a plaidé sur CNN le maire de Los Angeles Eric Garcetti.

L'une des raisons du courroux des manifestants : ils souhaitent que tous les policiers présents lors de l'arrestation mortelle de George Floyd soient poursuivis. D'où les slogans populaires "Charge them all" ou "Charge All 4". Jusqu'ici, seul Derek Chauvin, l'homme qui étouffé Floyd, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. Derek Chauvin doit comparaître lundi devant le tribunal.