A Paris, personne n'est indifférent au décès de l'ancien président français. Reportage.

Même si le décompte final était enclenché depuis plusieurs mois voir années, l’annonce de la mort de Jacques Chirac a secoué Paris. Sa ville, celle qui fut son ascenseur pour l’Elysée. Dans les rues comme au zinc, sa personnalité gouailleuse, rabelaisienne et sympathique a alimenté les conversations. Entre le petit noir et le coup de rouge, le grand Jacques continuait quand même à diviser.

"Je tiens à dissocier l’homme de la bête politique", nous glisse Christiane, qui fêtera l’an prochain ses… 100 ans. "Je suis plutôt de gauche mais je n’ai pas apprécié Mitterrand car il n’était pas de gauche. Par contre, sans être forcément d’accord avec tout ce qu’il faisait et toutes ses décisions, j’ai aimé l’homme. Son discours sur la rafle du Vel d'Hiv en 1995 résonne encore dans ma mémoire. Mitterrand n’a pas voulu reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, Chirac l’a fait. Chapeau."

© JC GUILLAUME



Au-delà de Jacques Chirac, de sa faconde et de son amour (très) voyant pour les femmes, un prénom, lui aussi, féminin s’invite au comptoir : Bernadette. "Sans elle, il n’aurait pas pu faire carrière. Elle a beaucoup fermé les yeux mais elle le tenait quand même droit. J’ai de la peine pour elle aujourd’hui."

Le Français moyen est râleur. C’est même sa marque de fabrique. Eric, lui, ne pleure pas la disparition de l’ex-président de la République. "Alors là pas du tout", lance ce Breton professionnellement exilé dans la capitale. "Ce sont tous des voleurs. Regardez Raymond Barre, que tout le monde pensait être un homme intègre, on a découvert qu’il avait planqué plus de 9 millions d’euros en Suisse. J’imagine que Chirac a dû se gaver comme les autres. La famille va en profiter..."

De quoi faire froncer les sourcils de ses voisins pour qui un minimum de respect lui est dû. En tout cas le temps du deuil.

© JC GUILLAUME



Même si l’âge d’une demoiselle ne se demande pas, Sonia, habitante de Gennevilliers dans la proche banlieue parisienne, s’apprête à souffler ses vingt-six bougies. Elle n’est pas de la génération Chirac, elle en a entendu parler et a, au fil de son intérêt grandissant pour la politique, fini par l’apprécier. "Je ne vote pas mais je m’intéresse à la politique. Chirac était un président rassurant. Le pays n’était pas divisé comme il l’est aujourd’hui parce que son capitaine affichait une compréhension pour chaque Français. Humainement, ce fut le meilleur des derniers présidents. Une sorte d’oncle sympa. Sarkozy ? N’en parlons pas. Hollande ? C’est comme si le pas n’avait personne à la barre. Macron a tellement promis qu’il déçoit beaucoup. Il a amené le chaos et il doit aujourd’hui recoller les morceaux."

Sans tomber dans le trop classique "c’était mieux avant", les Parisiens, au milieu de leurs multiples (pré)occupations, avaient une pensée pour celui qui fut starisé par les Guignols de l’Info et dont les turpitudes passent subitement au rayon des pertes et profits. "Au fond, on l’aimait bien notre Chirac", assène comme une vérité nationale et quasi définitive François qui termine sa choucroute (l’automne est bien là…) avant de reprendre le boulot.

© JC GUILLAUME