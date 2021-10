Un coroner et un chien policier ont été envoyés mercredi dans un parc de Floride où ont été retrouvées des affaires de Brian Laundrie, le fiancé de la blogueuse américaine Gabby Petito, victime d'un homicide et dont le corps a été retrouvé le20 septembre dernier.

Les parents de Brian Laundrie, Chris et Roberta Laundrie, ont déclaré mardi soir au FBI et à la police locale qu’ils se rendraient mercredi matin au parc environnemental de Myakkatchee Creek, non loin de la maison familiale, pour le rechercher. La police les a rejoint mercredi matin, a déclaré l’avocat de la famille, Steven Berolino, à la chaîne d’information CNN.

Après une brève recherche à côté d’un sentier de randonnée que Laundrie fréquentait, la famille et la police ont trouvé "quelques affaires" à lui, a déclaré Berolino. Il n’a pas fourni plus d’informations sur le nombre ou les objets concernés.