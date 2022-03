Les travailleurs pourraient payer le prix de sanctions mal ciblées.

Sortant d’un supermarché à bas prix de la chaîne Piaterochka, Svetlana, la quarantaine, rentre chez elle avec un sac rempli de produits alimentaires de base - du riz, du sucre. Elle l’assure, les sanctions n’ont pas encore eu d’effet sur sa vie quotidienne. "Pour l’instant, cette chaîne n’a pas fait répercuter de hausse des prix sur ces produits de consommation, mais j’ai déjà remarqué une hausse claire des prix sur les produits importés. Ce n’est pas le moment d’acheter sans réfléchir, je ne prends que l’essentiel", confie-t-elle.

Comme de nombreux Russes, Svetlana n’est pas optimiste, les sanctions qui pleuvent sur la Russie depuis le début de l’intervention de l’armée russe en Ukraine risquent d’avoir de graves conséquences sur l’économie du pays. Au lendemain de l’entrée des blindés russes dans le Donbass, la Bourse de Moscou a dévissé, le rouble a battu des records de faiblesse face au dollar et à l’euro. La devise russe s’est effondrée de plus de 20 %, forçant Moscou à fermer sa Bourse toute la semaine. Les banques et le secteur de l’énergie devraient être les premières victimes de la crise à venir. Les craintes liées à la sortie de la Russie du système financier international Swift ont également poussé certains Russes à préférer des banques locales.

