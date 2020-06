Suivez en direct ce dimanche soir les résultats des élections municipales en France.

Les électeurs ont largement boudé les urnes dimanche en France pour le second tour des élections municipales, un scrutin à l'enjeu national marquée par une poussée écologiste (qui s'offre de grandes villes telles Lyon ou Marseille) et par un parti présidentiel en difficulté dans plusieurs grandes villes, malgré la victoire du Premier ministre Edouard Philippe.

Les résultats tombent...

La maire PS Anne Hidalgo a remporté la victoire à Paris, en obtenant entre 49,3 et 50,2% des voix au second tour, selon deux instituts de sondage. Mme Hidalgo a devancé la candidate LR Rachida Dati (entre 32 et 32,7%) et celle de LREM Agnès Buzyn (entre 13,7 et 16% des voix), selon Harris Interactive et Ipsos-Sopra Steria.

Le Premier ministre Edouard Philippe l'a remporté au Havre avec 58,83% des voix face au député PCF Jean-Paul Lecoq. Philippe a salué des "résultats nets", y voyant un "acte de confiance". Le taux d'abstention a été de 58% dans cette ville portuaire qui avait basculé à droite en 1995 après trois décennies de maire PCF.

La maire socialiste de Lille Martine Aubry l'a emporté d'une courte tête, en devançant "d'environ 200 voix" son concurrent écologiste Stéphane Baly, a annoncé à l'AFP son entourage. Le suspense a duré une bonne partie du début de la soirée, les sondages donnant les deux candidats au coude à coude, largement devant la candidate macroniste Violette Spillebout.

Le député RN Louis Aliot, opposé en duel àau maire sortant Jean-Marc Pujol, a affirmé dimanche à l'AFP avoir remporté l'élection municipale. "D'après les chiffres dont je dispose, nous avons gagné. C'est un système qui s'écroule. Nous avons eu à Perpignan le même personnel politique aux manettes depuis 1959", a-t-il ajouté. Au 1er tour, M. Aliot avait nettement viré en tête, avec 35,6% des voix.

A Marseille, l'écologiste Rubirola serait largement en tête avec 10 points d'avance.



Autre ville très attendue... Lyon! L'écologiste Grégory Doucet y arrive largement en tête avec plus de 50% des voix et plus de 20 points d'avance sur ses adversaires, selon trois instituts de sondage.

A Bordeaux, l'écologiste Hurmic devance de peu Florian (LR/LREM).

Le socialiste Mathieu Klein l'emporte lui à Nancy avec 54,3 à 55,2% des voix, face au sortant Laurent Hénard (Rad-LREM-MoDem), selon les estimations de deux instituts de sondage. Mathieu Klein (PC/PCF/EELV) recueille 53,3% des voix, selon Harris Interactive Epoka pour TFI-LCI et RTL et 55,2% selon IPSOS Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et Les Chaînes parlementaires.

Le président du MoDem François Bayrou a été réélu maire de Pau. Selon Ifop Fiducial pour M6 et Sud Radio, M. Bayrou a été réélu avec 55,5% des voix face à Jérôme Marbot (PS, 44,5%).

La candidate écologiste Anne Vignot devance d'une courte tête son adversaire Ludovic Fagaut (LR) lors des élections municipales à Besançon, après avoir recueilli entre 43,6% et 43,9% des voix, selon deux estimations.

Le député RN du Pas-de-Calais Ludovic Pajot a remporté dimanche soir l'élection municipale de Bruay-la-Buissière, commune de 22.000 habitants de l'ex-bassin minier, a annoncé Marine Le Pen à l'AFP. Député de la 10e circonscription et conseiller régional, Ludovic Pajot, 26 ans, l'emporterait avec 51% à 52% des voix devant Bernard Caillau (ex-PS) au terme de cette élection où la gauche était partie désunie, selon une autre source RN.

Participation en baisse à 17H00, voici les départements qui ont le plus voté

La participation à 17H00 au second tour des élections municipales s'établit à 34,67%, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

La participation est inférieure de près de 18 points à 17H00 à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36%), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45%).

Trois instituts de sondage estiment par ailleurs que la participation totale au scrutin s'échelonnera entre 40 à 41% à 20H00 dimanche, à la fermeture des bureaux de vote, contre 62,2% au second tour en 2014.

A midi, la participation était déjà en baisse de trois points par rapport au premier tour.

La participation est l'un des enjeux principaux du scrutin, alors que moins d'un électeur sur deux - 44,3%, contre 63,5% en 2014 - s'était déplacé pour voter le 15 mars en raison des risques de contamination au coronavirus.

Les départements qui ont le plus voté à 17h00 sont la Corse du Sud (71,02%), le Cantal (61,76%), la Lozère (60,24%), les Hautes-Alpes (57,48%) et les Landes (54,95%).

Les départements s'étant le moins mobilisés sont la Seine-Saint-Denis (21,47%), Paris (23,89%) l'Ille-et-Vilaine (24,23%), le Val d'Oise (25,54%) et le Val-de-Marne (26,04%).

Par ailleurs, les électeurs des trois départements très peuplés des Bouches-du-Rhône (33,46%), du Rhône (32%) et du Nord (31,85%) se sont déplacés dans des proportions proches de la moyenne nationale.