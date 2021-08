Ces soucis concernent également les boissons en bouteille pour 1.250 établissements d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles. La chaîne n'est pas la seule à se trouver confrontée à des problèmes d'approvisionnement. La semaine dernière, Nando's a dû fermer 50 restaurants en raison d'une pénurie de poulet et KFC ne peut actuellement plus proposer l'ensemble de sa gamme. La source des embarras est un manque de personnel de livraison et de chauffeurs routiers.

De nombreux secteurs, dont celui des supermarchés, sont confrontés à la même situation en Grande-Bretagne en raison du Brexit ainsi que des restrictions liées à la pandémie de covid-19. Les producteurs s'attendent d'ailleurs à une forte augmentation des prix des matières premières.