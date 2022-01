Cela faisait déjà plusieurs années que la Turquie voulait se défaire de cet homonyme peu glorieux. C'est désormais chose faite: la Turquie ne s'appellera bientôt plus "Turkey" en anglais, mais bien "Turkiye". En cause, une comparaison malvenue avec un animal, la dinde - qui se dit également "turkey" en anglais - qui pouvait porter à confusion.

Dans une déclaration publiée au début du mois de janvier, le président turc Recep Tayyip Erdogan justifiait ce changement de nom par une volonté d'acquérir une meilleure réputation sur la scène internationale.

"Le mot 'Turkiye' représente et exprime au mieux la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque", expliquait le président dans son communiqué. "Turkiye" est le nom utilisé pour le pays en turc, et le pays veut maintenant porter ce nom à l'international".

Erdogan souhaite également que les produits fabriqués dans son pays portent la mention "Made in Türkiye" au lieu de "Made in Turkey".

"Dans le cadre du renforcement de la marque 'Turkiye', dans tous les types d'activités et de correspondance, notamment dans les relations officielles avec les autres pays et les institutions et organisations internationales, le terme 'Turkiye' sera désormais utilisé à la place de termes tels que 'Turkey' ou 'Turkei'", précisait-il encore.



Les médias d'État ont déjà effectué le changement de nom, qui a également été modifié sur le site du ministère turc des Affaires étrangères.

La dernière étape reste celle de l'homologation officielle par les Nations unies. Le président turc serait actuellement en négociations avec les responsables de l'ONU pour faire aboutir sa demande dans un futur proche.