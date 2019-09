Abonnés Van Hoof Thibaut et E.W

La pollution, la consommation d’énergie ou encore le rejet de CO2, autant de sujets qui font souvent la une de l’actualité. On en parle dans notre vie de tous les jours, notamment au niveau des moyens de locomotion ou du moyen utilisé pour se chauffer en hiver.

On parle aussi de la consommation d’énergie à différents niveaux, mais il y a une source de pollution qu’on oublie (trop) souvent, c’est la pollution numérique. Smartphones, télévisions, ordinateurs sont de plus en plus (...)