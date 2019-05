Dans celle-ci, on peut observer un jeune Américain faire face à un Amérindien lors d'une manifestation contre l'avortement à Washington. La Toile s'était enflammée, pointant directement du doigt le jeune homme, qui portait une casquette floquée du slogan de Donald Trump: "Make America Great Again".





Finalement, l'affaire avait pris plus d'ampleur que nécessaire et avait fini par s'estomper. Mais voilà qu'aujourd'hui, Nick Sandermann, le jeune homme à la casquette, visible dans la vidéo, décide de poursuivre plusieurs médias américains en justice.





Les avocats de cet élève du lycée catholique Covington poursuivent la chaîne NBC et réclament 275 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils considèrent que la couverture médiatique de l'événement a conduit à une fausse représentation du lycée et de son élève.





Des précédentes poursuites en justice ont été conduites à l'encontre d'autres médias comme CNN et The Washington Post.