Il y a neuf ans, Nicolas Delwaide quitte la Belgique avec l’intention de faire un tour d’Asie. Lorsqu’il débarque à Taiwan, il songe déjà à la Nouvelle-Zélande. Ses premiers pas sur l’île ne lui laissent pas un souvenir impérissable, mais lorsqu’il découvre Wellington, c’est littéralement le coup de foudre. Et il sera même double. "J’ai été directement charmé par ces paysages mêlant la mer et les collines. J’ai décroché un petit boulot sous statut de Working Holliday Visa. Puis, j’ai rencontré mon épouse et je me suis installé."

Après plusieurs jobs dans le retail et dans le secteur bancaire, Nicolas songe à lancer son entreprise. "Je me suis toujours dit que la gaufre était un produit avec un énorme potentiel. En plus, il y avait pour moi un petit côté nostalgique de ce produit typiquement belge. J’étais convaincu que ça marcherait. Ici, ils ne connaissent que la gaufre à base de pâte liquide. Moi, je leur ai fait découvrir la véritable gaufre de Liège et ils en raffolent."

Dès l’ouverture, en octobre 2019, ce fut un succès. "Sans même les solliciter, des journaux locaux et nationaux se sont intéressés à mon produit. Le bouche-à-oreille a aussi rapidement fait son œuvre. Pour les Belges de passage, c’est aussi une halte devenue classique. L’odeur de la gaufre rappelle le pays et attire le touriste."