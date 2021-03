L'ancien président a été condamné sur base d'une multitudes d'indices graves concomitants, ce qui pour lui ne suffit pas. "", a-t-il défendu. Trois semaines d'audience ont été menées pour décider de la condamnation, durant lesquelles Sarkozy affirme avoir répondu à toutes les questions et "". Mais selon lui, le jugement ne reflète en rien tout cela: "[...]".

Plusieurs fois au cours de l'interview, l'ex-président a répété qu'il subissait une injustice: "Est-il normal d'être condamné quand il n'y a pas de preuves, pas un centime échangé? Quand, après une enquête de sept ans, il n'y a rien?", a-t-il déclaré, ajoutant qu'on lui "prête une démarche" (celle d'avoir conclu "un pacte de corruption" avec son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert) qu'il n'avait "jamais eue". "On me condamne donc pour une intention". Toujours aussi remonté, il a notamment précisé une nouvelle fois qu'il se "battrait jusqu'au bout": "Je suis venu dire aux Français que je ne baisserai pas la tête [...] Je ferai face à toutes mes responsabilités. Mais je n'ai jamais trahi la confiance des Français. J'irai jusqu'au bout, car je n'ai jamais supporté l'injustice. La vérité explosera un jour".

Nicolas Sarkozy a également réaffirmé sa décision de ne plus revenir en politique, car il a tourné la page selon ses mots.