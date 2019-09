En 2011, le petit Nolan, âgé de 10 ans, avait été intoxiqué par un steak contaminé.

A l'époque, Nolan n'était même pas âgé de 2 ans lorsqu'il avait consommé un steak haché Lidl contaminé.

Le Parisien indique que le jeune garçon est décédé ce samedi à la suite de cette longue intoxication. Il faisait en effet partie de la quinzaine d'enfants qui avaient été intoxiqués il y a plus de 8 ans dans les Hauts-de-France lorsqu'une bactérie a contaminé des steaks hachés de la marque Lidl.

Le quotidien français révèle que Nolan avait été admis aux soins intensifs quand son coeur a lâché ce samedi.

Nolan avait gardé de graves séquelles neurologiques de cet intoxication.

" Ce garçon est malheureusement mort plusieurs fois, c'est un vrai drame pour la famille de Nolan qui vit un véritable calvaire depuis l'accident", a réagi Me Florence Rault, l'avocate de la famille. "J'espère que le responsable de ce drame aura la décence de retirer son pourvoi en cassation. Lors du premier procès, il n'a même pas voulu regarder Nolan, désormais, il doit purger sa peine et les parents de Nolan doivent pouvoir être indemnisés et faire leur deuil " a-t-elle ajouté.