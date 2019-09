Les associations WWF et Amis de la Nature avait demandé en juin dernier à ce que les travaux soi-disant illustrés par les clichés soient arrêtés. Et pourtant, grâce au Factchecking de l'AFP, la vérité a été rétablie quant aux photos de ces pelleteuses qui ont tant fait polémique. Il s'agit non pas d'un agrandissement d'un domaine, mais bien d'une opération répétée chaque année afin d'assurer la sécurité des skieurs. Les pelleteuses creusent ainsi la glace pour façonner les pentes et combler les crevasses.

"Le glacier est en mouvement constant et de nouvelles crevasses se forment chaque année pendant les mois d’été. Elles doivent toujours être remplies peu de temps avant la première chute de neige, détaille le gestionnaire de la station de ski à l'AFP. Nous effectuons ce travail sous cette forme depuis 35 ans et comme le font d’autres stations. Le remplissage des crevasses a duré environ deux jours”.

Ce dernier regrette que "l'interprétation de cette image ait donné lieu à de nombreuses perceptions différentes".

Mais le chantier que redoute et condamne la WWF existe bel et bien. Suspendu jusqu'à présent aux résultats d'une étude d'impact sur l'environnement, il pourrait débuter, d'un jour à l'autre. Ce dernier concerne l'élargissement de la surface skiable de 64 hectares, ainsi que la construction de trois nouveaux téléphériques et d'un tunnel. L'association insiste tout de même sur les dimensions que prend l'entretien des domaines skiables. Selon la WWF, même si ces travaux ne concernaient pas un élargissement, ils ont tout de même lieu chaque année afin d'assurer la sécurité des skieurs. "Ces images montrent le fonctionnement normal d’un domaine skiable existant sur un glacier", dénonce Joseph Schrank, expert de la WWF.

Pour Monsieur Schrank, il est important de se demander si "dans le contexte actuel de crise climatique, nous voulons vraiment exploiter de nouveaux glaciers en Autriche". De son point de vue, ce serait en effet "totalement irresponsable". Comme l'avait indiqué la WWF, la destruction des glaciers a de graves conséquences sur l'environnement et la planète, d'ores et déjà menacés par le réchauffement climatique.