"C'est une décision nécessaire", a commenté le Premier ministre Jonas Gahr Store lors d'une conférence de presse samedi matin, où il a confirmé qu'il avait accepté la démission de M. Enoksen.

"J'ai fait des mauvais choix (...) et je vais présenter des excuses sans réserve" car "mes actions ont rendu la vie plus difficile aux autres", avait déclaré un peu plus tôt Odd Roger Enoksen à l'agence de presse norvégienne NTB.

M. Enoksen a démarré une relation en 2005 avec une lycéenne de 18 ans qu'il avait rencontrée lors d'un voyage scolaire effectué par cette dernière avec sa classe à Oslo, selon le quotidien norvégien VG. Le groupe d'élèves avait visité le Parlement norvégien et rencontré M. Enoksen, alors parlementaire et âgé de 50 ans.

Après le voyage scolaire, l'homme politique et la lycéenne ont entamé ce qui allait devenir une relation très étroite et sexuelle, raconte VG.

Ils se sont rencontrés au moins 12 fois dans le bureau de M. Enoksen entre fin 2006 et 2007, alors qu'il était ministre de l'Énergie, a témoigné la femme aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, auprès du quotidien, affirmant que certaines de ces rencontres ont donné lieu à des "actes sexuels".

Elle a également raconté son admiration pour l'homme politique, affirmant que ce dernier "utilisait son pouvoir et sa position pour obtenir ce qu'il voulait".

Si l'ex-ministre a confirmé auprès de VG les visites de la jeune femme dans son bureau ainsi que des discussions de nature obscène, il a toutefois nié un quelconque rapprochement physique.

La relation n'est devenue intime qu'après son départ du gouvernement en 2007, a-t-il souligné, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une relation "dans laquelle j'étais en position de pouvoir sur elle".

Le Premier ministre a indiqué aux journalistes que M. Enoksen ne l'avait pas informé de cette liaison avant d'être nommé ministre de la Défense en octobre dernier, ajoutant que cette information aurait conduit à une "conclusion différente".

Le chef du gouvernement a ajouté qu'il souhaitait trouver un nouveau ministre de la Défense le plus rapidement possible.