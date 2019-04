Après ce qui est arrivé lundi soir à Notre-Dame de Paris, personne ne pourra plus dire que le Moyen Âge n’a été qu’une époque sombre, sanglante et sans progrès. Car malgré le sinistre qui l’a ravagée, la mère de toutes les cathédrales est toujours debout et c’est tout simplement prodigieux. Il aurait pourtant suffi d’un rien pour que l’édifice tout entier se fracasse sur le sol, réduit à un amas de gravats fumants.

Il faut rendre hommage à ces bâtisseurs de cathédrales de génie. Entre les XIIe et XIIIe siècles, (...)