Le 15 avril dernier, la cathédrale de Notre-Dame de Paris se voyait partiellement détruite par les flammes d'un incendie ravageur. Toiture, charpente, flèche,... l'édifice religieux a vu partir en fumée des éléments architecturaux aussi anciens que symboliques. Mais cette disparition a des conséquences qui jusque là n'ont pas suffisamment été prises en considération par les autorités françaises, selon une enquête de Mediapart. En effet, le média français pointe du doigt le dégagement de plomb qu'a suscité l'incendie, qui est une substance classée cancérigène, mutagène et reprotoxique. Ce plomb s'est déposé dans les quartiers environnant.





Si les autorités sanitaires avaient tenu à rassurer les riverains début mai stipulant qu'il n'y avait "pas de risque sanitaire lié au plomb", Mediapart révèle quant à lui que des taux de cette substance bien trop élevés étaient constatés dans les environs de Notre-Dame. Ceux-ci seraient 400 à 800 fois supérieurs au seuil autorisé! De plus, toujours selon le média français, la préfecture parisienne aurait bel et bien été informée de ces constats alarmants. Elle aurait été jusqu'à cacher les résultats des différents relevés à ses employés pendant un certain temps (la préfecture parisienne se trouvant dans la zone touchée par les émanations de plomb).





Une chercheuse tire la sonnette d'alarme. "Il faut absolument qu'il y ait un suivi médical, y compris pour les pompiers qui sont intervenus", prévient-elle dans une interview à Mediapart. Un enfant aurait déjà, début juin, été examiné avec un taux de plomb trop important dans le sang.