Ce mercredi, les combats se poursuivent entre forces ukrainiennes et russes pour le septième jour consécutif. Depuis l'ordre d'invasion lancé par Vladimir Poutine jeudi 24 février à l'aube, les bombardements se succèdent dans plusieurs villes ukrainiennes et notamment dans la capitale, Kiev.

7h20 : La Belgique envoie du matériel humanitaire à destination de l'Ukraine

La Belgique envoie du matériel humanitaire - de l'équipement de protection et de première nécessité, dont des tentes, des couvertures et des kits sanitaires - à destination de l'Ukraine, agressée par la Russie, ont annoncé mercredi les Affaires étrangères. Cet envoi se fera en recourant au mécanisme d'aide d'urgence B-FAST, un dispositif interministériel d'intervention en cas de catastrophes à l'étranger, a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué.

Il s'agit d'équipement de protection et de première nécessité, adapté aux conditions de froid, notamment des tentes, des couvertures et des kits sanitaires.

La Belgique "répond ainsi à la demande d'assistance adressée par l'Ukraine via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne (MPUC) à la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie", précise le communiqué.

"La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population ukrainienne, durant des circonstances très difficiles", ajoute le texte.

La valeur totale de cette aide est de 230.000 euros. Le SPF Affaires étrangères et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel sont impliqués le cabinet du Premier ministre ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Bosa pour le soutien logistique et administratif.

Cette aide humanitaire s'ajoute à une autre, militaire, annoncée la semaine dernière sous la forme de 5.000 fusils automatiques FNC et 200 armes antichars.

Un convoi de matériel était déjà parti fin de semaine dernière, composé de matériel de protection et d'orientation de la Défense belge, comme des casques.

7h09 : La principale banque russe Sberbank quitte le marché européen

Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé mercredi se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Dans la situation actuelle, Sberbank a décidé de se retirer du marché européen. Les banques filiales du groupe sont confrontées à des sorties de fonds anormales et à des menaces concernant la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux", a indiqué le groupe dans un communiqué cité par les agences de presse russe.

5h40 : D'un bloc, Biden et le Congrès américain se lèvent pour l'Ukraine

Les larmes aux yeux, l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis a répondu d'un poing levé aux salves d'applaudissements de l'ensemble du Congrès américain, qui à l'appel de Joe Biden s'est levé d'un bloc mardi pour offrir son soutien au peuple ukrainien.

Installée à la droite de l'épouse du président américain, Oksana Markarova était l'une des invitées d'honneur de Joe Biden, qui a mis la guerre en Ukraine au cœur de son premier discours sur l'état de l'Union.

4h28 : des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine peuplée de 1,4 million d'habitants. "Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (...) et attaqué un hôpital" local, a déclaré l'armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. "Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", a-t-elle précisé.

"Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", selon le communiqué. D'après Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, un incendie s'est déclaré mercredi dans la caserne d'une école de pilotage à Kharkiv après une frappe aérienne.

"Pratiquement, il ne reste plus de telle zone à Kharkiv où un obus d'artillerie n'a pas encore frappé", a-t-il affirmé, cité dans un communiqué sur Telegram. Cette annonce intervient au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février et qui s'est intensifiée mardi.

Kharkiv, ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie, a été visée par plusieurs bombardements mardi, qui ont fait au moins dix morts et plus de 20 blessés selon les autorités locales.

A Marioupol, port sur la mer d'Azov, plus d'une centaine de personnes ont été blessées mardi dans des tirs russes, selon le maire de la ville, Vadim Boïtchenko, cité par des médias ukrainiens.

A Kherson, dont les entrées étaient déjà contrôlées par les forces russes, ces dernières ont pris dans la nuit le contrôle de la gare ferroviaire et du port, selon le maire de la ville Igor Kolykhaïev, cité par des médias locaux.

A Borodianka, à 50 km de Kiev, des frappes aériennes russes ont détruit deux immeubles résidentiels dans la journée de mardi, selon la première vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères, Eminé Djaparova, qui a partagé une vidéo des immeubles gris partiellement en ruines, avec des appartements en flammes.

Le ministère ukrainien de la Défense a par ailleurs indiqué dans la nuit redouter une attaque du Bélarus.

"Les troupes bélarusses ont été mises en état d'alerte et se trouvent dans les zones de concentration les plus proches de la frontière de l'Ukraine", a affirmé le ministère dans un communiqué sur Facebook.

4h06 : Visa, Mastercard et AmEx écartent des banques russes de leur réseau de cartes

Les émetteurs américains de cartes de paiements Visa, Mastercard et American Express ont indiqué avoir pris des mesures pour mettre en oeuvre les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, empêchant des banques russes d'utiliser leur réseau. Mastercard a ainsi "bloqué de multiples institutions financières" sur son réseau de paiements "en réponse aux ordres imposant des sanctions", a indiqué le directeur général de l'entreprise dans un message posté sur son site lundi soir.

3h33 : Valdimir Poutine "le dictateur"

Le président russe Vladimir Poutine, qualifié de "dictateur", est "plus isolé que jamais", a affirmé mardi le président amércain Joe Biden devant le Congrès américain à Washington pour son premier discours sur l'état de l'Union Le président démocrate a assuré que "les Etats-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien", quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les élus du Congrès américain se sont levés mardi pour une ovation au peuple ukrainien au début du discours sur l'état de l'Union.

Le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète", a lancé Joe Biden. Mais "dans la bataille entre la démocratie et l'autocratie, les démocraties sont au rendez-vous, et le monde choisit clairement le côté de la paix et de la sécurité", a poursuivi l'élu. Le président américain a par conséquent menacé les oligarques russes de saisir leurs "yachts, appartements de luxe, et jets privés", issus de gains selon lui malhonnêtes.

Le dirigeant américain a confirmé que les Etats-Unis allaient fermer leur espace aérien "à tous les vols russes", emboîtant le pas à l'UE et au Canada.

2h30 : Boeing annonce suspendre son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi qu'il allait suspendre ses services opérationnels aux compagnies aériennes russes (pièces détachées, maintenance et soutien technique) ainsi que des "opérations majeures" à Moscou. "Alors que le conflit se poursuit, nos équipes se concentrent sur la sécurité de nos co-équipiers dans la région", a souligné dans un message transmis à l'AFP Boeing, qui a aussi fermé temporairement son bureau à Kiev.

Cette annonce s'ajoute à cette d'autres grandes compagnies américaines qui ont annoncé leurs retrait de Russie, tel que Ford ou ExxonMobile, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

2h09 : Le Japon ferme son ambassade dans la capitale ukrainienne Kiev

Le Japon a annoncé fermer son ambassade la capitale ukrainienne Kiev jusqu'à nouvel ordre, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par son voisin russe. Le ministère des Affaires étrangères japonais a signalé qu'un bureau de liaison serait toutefois établi dans la ville de Lviv près de la frontière avec la Pologne. Les ressortissants japonais pourront y obtenir une assistance, de même que ceux qui souhaitent fuir le pays.

La Belgique a annoncé mardi fermer son ambassade à Kiev, tout en offrant un appui d'équipes consulaires en divers points frontaliers avec d'autres pays bordant l'Ukraine. Les autres compétences de l'ambassade de Belgique à Kiev sont reprises par l'ambassade de Belgique en Pologne.

1h23 : "Nous devons arrêter l'agresseur au plus vite"

"Nous devons arrêter l'agresseur au plus vite", a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir discuté avec Joe Biden.

De son côté, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a appelé dans une vidéo les ONG à en faire plus pour assurer des couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils du Donbass.

"Je dois avouer que nous nous nous attendions à un soutien et une plus grande aide des organisations internationales, notamment du Comité international de la Croix-Rouge, de l'ONU et de l'OSCE", a-t-elle souligné.

Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'Otan a été convoquée en "présentiel" pour vendredi à Bruxelles.

1h13 : ExxonMobil, Apple, Boeing... Les géants américains coupent les ponts avec Moscou

Plusieurs géants de l'économie américaine, d'ExxonMobil à Apple en passant par Boeing et Ford, ont annoncé mardi qu'ils prenaient leurs distances avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine.

Ces décisions ont des conséquences diverses, allant du report de la sortie d'un film en salle pour Disney au retrait d'un projet à plusieurs milliards de dollars pour ExxonMobil.

Mais Moscou a provoqué une onde de choc internationale en lançant ses forces armées en Ukraine, déclenchant une batterie de sévères sanctions économiques de l'Occident et les réactions de nombreuses entreprises ayant des liens avec la Russie.

ExxonMobil est ainsi devenu le dernier grand groupe pétrolier en date à annoncé qu'il allait se retirer du pays, en quittant progressivement le champ d'exploitation pétrolière et gazière Sakhalin-1.

00h42 : Frappes aériennes nocturnes sur la ville de Jytomyr

Au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une frappe aérienne russe visant la ville de Jytomyr est rapportée mardi soir par l'agence de presse ukrainienne Unian. La ville se situe à 140 kilomètres de la capitale Kiev. Il est question de missiles de croisière russes qui ont visé des cibles civiles, dont des buildings résidentiels et un hôpital, selon l'agence de presse.

Le conseiller au ministère de l'intérieur ukrainien, Anton Herashchenko, évoque le décès de quatre personnes, citant les autorités locales.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent de maisons en feu et d'opération de secours.

M. Herashchenko affirme qu'une autre attaque aérienne russe a aussi visé la ville de Kharkiv, ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie, dont les assaillants essaient de s'emparer.

Dans la journée de mardi, le siège de l'administration régionale y a été en partie détruit, a déclaré le gouverneur Oleg Sinegoubov, dans une vidéo montrant une explosion. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées,

Mais ces développements militaires ne pouvaient pas être vérifiés indépendamment.

00h01: Le géant pétrolier italien Eni compte se retirer d'un gazoduc reliant la Russie à la Turquie

Le groupe italien des hydrocarbures Eni compte céder sa part de 50% dans le gazoduc Blue Stream, qu'il contrôle à égalité avec le géant russe Gazprom, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a annoncé mardi soir un porte-parole de la société à l'AFP.

"Eni a l'intention de vendre sa part" dans le gazoduc Blue Stream qui relie la Russie à la Turquie via la mer Noire, a-t-il déclaré. Eni suit ainsi l'exemple de majors pétrolières comme les britanniques Shell ou BP, qui ont annoncé se retirer de projets en Russie.

"La présence actuelle d'Eni en Russie est marginale. Les coentreprises existantes" avec le géant russe semi-public Rosneft, "liées à des licences d'exploration dans la zone arctique, sont déjà gelées depuis des années, notamment en raison des sanctions internationales imposées depuis 2014", a assuré le porte-parole.

23h34: "Poutine avait tort. Nous étions prêts", selon Biden

Le président russe Vladimir "Poutine avait tort. Nous étions prêts", va clamer Joe Biden mardi devant le Congrès, pour vanter l'unité de l'Occident face à l'invasion de l'Ukraine, et en espérant sans doute rallier des Américains qui doutent profondément de lui.

"Au cours de notre histoire nous avons appris cette leçon: si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos", doit également déclarer le président américain dans son premier "discours sur l'état de l'Union", dont la Maison Blanche a diffusé à l'avance un court extrait.

Le président russe "pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas. Et il pensait pouvoir nous diviser chez nous" aux Etats-Unis, dira-t-il à partir de 21H00 (02H00 GMT mercredi).