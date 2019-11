Leur pays était en quelque sorte une vaste prison et beaucoup ont utilisé des moyens extraordinaires pour s’en évader. Ils sont 136 à avoir payé de leur vie leur désir de franchir le Mur. Dans les miradors, les soldats avaient ordre de les abattre.

Martin Bohme, 34 ans en 1989, a été journaliste. Mais du temps de son service militaire, il fut affecté comme garde-frontière : "Heureusement, c’était le long de l’Elbe, dans une région où il ne se passait jamais rien. Nous étions tenus de tirer. Si on ne le faisait pas ou si on était suspecté d’avoir intentionnellement mal visé, nous en avions pour quelques mois de prison ferme. Les militaires ne rigolaient pas avec ces questions. Il n’empêche que je me suis posé mille fois la question : ‘Qu’est-ce que je fais si j’aperçois quelqu’un qui veut fuir ?’ Par contre, dans ma compagnie, il y avait manifestement des gens que cette perspective de tirer sur des fuyards enchantait. Ils avaient 18 ou 19 ans et se trouvaient plongés dans une atmosphère de propagande totale. Pour eux, c’était une espèce de jeu…"