L'ancien ministre socialiste du Redressement productif Arnaud Montebourg a déclaré samedi depuis sa ville natale de Clamecy (Nièvre) sa candidature à l'élection présidentielle. Il propose aux Français une "remontada" industrielle, démocratique et écologique entre 2022 et 2027". Il en a même fait son slogan officiel pour tenter de gagner l'Elysée : "La remontada de la France".

Un slogan qui surprend certain et amuse déjà beaucoup la toile, où les blagues s'enchaînent. "Mediapart a mis la main sur une note du portable de Montebourg et franchement on a eu de la chance au final", vanne déjà un internaute.



De son côté, le candidat socialiste garde son sérieux.