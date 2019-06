Ce jeudi soir, le magazine "Envoyé spécial", diffusé sur France 2 s'intéressait à trois éléments de l'enquête Benalla.

Les journalistes Tristan Waleckx et Romain Boutilly ont notamment enquêté sur la disparition du coffre-fort d'Alexandre Benalla, de la relation que ce dernier entretenait avec le milieu des affaires ainsi qu'au contrat qui lie l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron à l'oligarque russe Iskandar Makhmudov.

Lorsqu'Alexandre Benalla a appris par sa femme que des policiers étaient venus mener une perquisition à son domicile, il a dit avoir appelé son ami Chokri Wakrim. Ce militaire de 34 ans serait venu chez Benalla pour escorter sa femme et emporter "ce qui pouvait être volé, les objets de valeur et les armes". C'est ce qu'avait révélé Alexandre Benalla lors de son interrogatoire. Or, les journalistes de France 2 ont eu l'opportunité d'échanger avec le militaire. Chokri Wakrim a affirmé, alibi à l'appui, qu'il n'avait pas déplacé le coffre-fort: "Ce week-end-là, je n'étais pas là", explique-t-il en montrant une feuille récapitulant l'activité de son service. L'homme de 34 ans était de permanence à la base de Villacoublay quand le coffre a disparu. Toujours selon Wakrim, un second coffre-fort existerait dans le bureau d'Alexandre Benalla. Il aurait discrètement été vidé par un garde du corps du président français Emmanuel Macron. La DGSI et le renseignement militaire sont au courant de cette information. Le garde du corps en question a nié les faits.

D'autres révélations concernent Michèle Marchand dite "Mimi". Cette conseillère en communication du couple présidentiel est la patronne de l'agence de presse Bestimage. Lors de son entretien avec les journalistes, Chokri Wakrim révèle qu'elle a hébergé Alexandre Benalla avant de mettre à sa disposition une camionnette aux vitres teintées de sa société. Contactée par France 2, cette dernière était formelle : "Jamais de la vie il n'a été logé chez moi !" leur affirme-t-elle, "à partir du moment où tout ça est parti en vrille, je ne m'en suis pas du tout occupé". Les journalistes ont alors insisté et cette dernière a reconnu avoir "peut-être prêté sa voiture deux ou trois fois fin juillet" et qu'elle l'a "hébergé deux nuits". L'ancien responsable de la sécurité du président Macron a quant à lui révélé qu'il y avait été "une semaine, facile".

Enfin, on apprenait qu'Alexandre Benalla organisait des rencontres entre des hommes d'affaires et des conseillers de l'Elysée alors qu'il avait été licencié. Il a notamment fait venir Vincent Niclet, un businessman qui est soupçonné d'avoir détourné 400 millions d'euros en Angola. Ce dernier avait hébergé Alexandre Benalla dans son palais marocain afin de faire redescendre la pression médiatique. Il a aussi programmé une rencontre entre un conseiller et Philippe Hababou Solomon, un spécialiste de diplomatie privée africaine au casier judiciaire assez chargé, qui a également hébergé Benalla durant trois mois, du côté de Londres, en lui offrant l'enveloppe de 15.000 euros.

L'un des conseillers de l'Elysée s'est confié aux journalistes de France 2 au sujet de sa rencontre avec Vincent Miclet: "Un jour, Alexandre m'appelle et me dit : 'Ecoute, il faut que tu me rendes un service s'il te plaît.' Je le rejoins dans un palace. Je vois Alexandre, un Africain et Vincent Miclet qui me dit : 'Bonjour, monsieur le conseiller, merci de nous recevoir.' Puis il me parle d'influence russe en Afrique. Et je réalise qu'en fait, Alexandre a promis à tous ces hommes d'affaires un rendez-vous à l'Elysée et que je me suis fait piéger."

Alexandre Benalla a affirmé ne jamais avoir touché un centime pour l'organisation de ces rencontres.

Ces éléments suppplémentaires prouvent qu'Alexandre Benalla a laissé des parts d'ombres sur cette affaire qui peut s'avérer dangereuse pour l'état français.