Le président sortant a quitté Washington ce mercredi, sans avoir assisté à l’investiture de son successeur. Il a directement pris la direction de sa villa de Mar-a-Lago en Floride où il va désormais vivre.



"C’est juste un au revoir. Nous vous aimons, nous reviendrons, d’une manière ou d’une autre", a-t-il déclaré lors de sa dernière prise de parole à la base militaire de St Andrews. Depuis, les spéculations vont bon train quant à une possible candidature en 2024.



D’après le Wall Street Journal, Trump a évoqué l'idée de créer un nouveau parti politique auprès de plusieurs de ses collaborateurs et proches lors de ces derniers jours à la Maison Blanche. Un parti qu’il voudrait nommer le "Parti patriote". Depuis l'assaut du Capitole, l'ex-président est en porte-à-faux avec plusieurs membres des Républicains, dont le président du Sénat. Autrefois son allié, celui-ci a pris ses distances avec le milliardaire.



En plus d'une base de partisans, la création d'une formation politique nécessite un investissement massif, souligne le journal pour qui le projet n'a que peu de chances d'aboutir. Les partis tiers n'ont généralement pas assez de poids dans les élections américaines, phagocytés par les mastodontes Républicains et Démocrates. D'autant plus que sa procédure de destitution est toujours en cours.

Affaires judiciaires



Donald Trump va devoir aussi affronter la justice. Son immunité présidentielle levée, plusieurs plaintes pour fraude fiscale et harcèlement sexuel l'attendent. Fin septembre, le New York Times révélait l'absence d'impôt payé par Trump depuis plusieurs années. Face à ces accusations, le procureur du district de Manhattan a ouvert une enquête.



Patron de chaîne ?



En novembre dernier, le site Axios avait rapporté que le milliardaire cherchait à racheter la chaîne Newsmax pour concurrencer FoxNews, chaîne de télévision avec laquelle il a eu plusieurs déconvenues lors de l'élection, sans que l'information ne soit confirmée. Trump à la tête d'un média ? Plausible, selon Michael D’Antonio qui a écrit plusieurs biographies sur le 45e président des Etats-Unis.