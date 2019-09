Les changements se manifestent plus vite et plus fort, tant dans les océans que dans les zones glaciaires. Notre capacité à nous adapter et à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre aux cours des prochaines décennies sera cruciale, avertit le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Selon eux, l'élévation du niveau des mers s'accélère et atteindrait de 60 à 110 cm en 2100 si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

État des lieux de la planète, chapitre 3. Après le rapport évaluant la possibilité de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C et celui consacré aux impacts du réchauffement sur les sols, le Giec vient de rendre public une nouvelle synthèse qui se penche sur la manière dont les dérèglements climatiques affectent les océans, les zones côtières et les régions de la Terre qui étaient jusqu’ici le royaume des glaces et du froid.

Ce rapport, qui conclut sans grande surprise à une détérioration de la situation, a été adopté mardi à la mi-journée au terme d’un débat marathon marqués par certaines manœuvres d’obstruction de l’Arabie saoudite. Selon des témoignages cités par l’Agence France presse , la pétromonarchie s’est en effet opposée à ce que le texte se réfère de façon trop explicite au « rapport 1,5°C », qui a mis en évidence la nécessité de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 pour espérer limiter les conséquences les plus graves du réchauffement.

« Il y a toujours un petit peu une théâtralité dans ces sessions d’approbation, mais le résumé à l’intention des décideurs a gardé tous les messages et certains sont même renforcés », tempère la vice-présidente du Giec Valérie Masson-Delmotte.

Rédigé par 104 scientifiques issus de 36 pays, le document passe en revue les changements déjà observés et leurs impacts ; les évolutions attendues et les risques que celles-ci vont générer au cours des prochaines décennies ainsi que les réponses qui peuvent être envisagées.

La fonte s’accélère sur tous les fronts

Au cours des dernières décennies, la fonte de la cryosphère a enregistré une accélération notable, note le rapport. Et de citer le recul des glaciers un peu partout dans le monde, la perte de masse de la calotte glaciaire groenlandaise et antarctique ou encore la hausse importante des températures mesurées dans le pergélisol (des terres normalement gelées en permanence).

En région arctique, la diminution de la couverture neigeuse de printemps et de la glace d’été provoquée par le réchauffement climatique contribue par ailleurs à amplifier celui-ci. Plus sombres, ces zones réfléchissent en effet moins le rayonnement solaire et accumulent davantage de chaleur. Des changements qui ont déjà poussé les populations locales à modifier profondément certains aspects de leur mode de vie.





« Nos émissions de gaz à effet de serre ont une empreinte qui va du sommet des hautes montagnes jusqu’au fond des océans »

Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et vice-présidente du Giec





De son côté, le dégel de la couche supérieure du pergélisol (sur trois à quatre mètres de profondeur) pourrait toucher jusqu’à 70 % de sa surface d’ici à 2100 dans l’hypothèse la plus pessimiste où les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas maîtrisées. Un tel scénario contribuerait à relâcher dans l’atmosphère des quantités gigantesques de CO2 et de méthane susceptibles elles aussi d’exacerber les dérèglements du climat. Les données actuelles ne permettent cependant pas de savoir si le dégel déjà observé se traduit par un flux net de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. « Si ce processus s’enclenche et prend de l’ampleur, cela réduira fortement notre marge de manœuvre », commente Valérie Masson-Delmotte.

Une intensification des incendies dans les zones de toundra est également observée, comme l’ont illustré les feux qui ont touché la Sibérie cet été.

Le recul accru des glaciers et le déclin du manteau neigeux dans les zones montagneuses a également des conséquences très inquiétantes. Celles-ci se manifestent notamment par une instabilité des rochers et des éboulements.

« En Amérique du Sud, mais aussi en Asie - en particulier autour de l’Himalaya, du Karakorum et du Tibet - la fonte des glaciers a des implications très larges sur les ressources en eau. Quasiment un quart de la population mondiale vit dans des bassins versants qui sont alimentés par la fonte des neiges ou des glaciers de montagne pendant la saison sèche », pointe encore la scientifique française.

Dans les Alpes, les activités liées aux sports d’hiver sont directement menacées et même condamnées si le réchauffement s’emballe au-delà d’un seuil de deux degrés. Des impacts qui pourraient également se faire ressentir sur la production hydroélectrique dans certaines régions.

La productivité des océans menacée

Ces cinquante dernières années, soulignent les auteurs du rapport, les océans ont joué un rôle de tampon en emmagasinant plus de 90 % de la chaleur excédentaire présente dans le système climatique. Ils ont en outre absorbé 20 à 30 % du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. Mais cette capacité montre des signes d’essoufflement.

Pour la première fois, le Giec s’est penché sur la vagues de chaleur marines, ne disposant de données satellitaires fiables que depuis 1982. Ces observations montrent que la fréquence de ces événements, qui ont également gagné en intensité, a doublé au cours des vingt dernières années. Elle pourrait être multipliée par 20 voire par 50 dans le futur.

Les océans deviennent plus chauds, plus acides, plus salés et ils voient leur taux en oxygène baisser dans leur couche supérieure, ce qui n’est pas sans conséquence sur la biodiversité et les écosystèmes marins. L’acidification et le réchauffement des océans sont nuisibles pour de nombreuses espèces tels les coraux, les crustacés ou les mollusques. Un processus qui bouleverse les chaînes alimentaires et qui contribue déjà, même si ce n’est pas le seul facteur en cause, à une diminution des prises observée dans le secteur de la pêche. Des ressources économiques et alimentaires dont dépendent de nombreuses populations.

670 millions de personnes vivent dans les régions de haute montagne et 680 millions d’autres dans les zones côtières dépendant directement de ces systèmes. Les petits pays insulaires en développement comptent pour leur part 65 millions d’habitants.

Les simulations montrent globalement une diminution de la biomasse dans le futur. Elle sera particulièrement importante pour les espèces de poissons prisées dans les régions tropicales. Dans les zones polaires, les effets devraient être plus contrastés et parfois positifs.

Pour certains États insulaires, la disparition des récifs de coraux aggrave en outre la vulnérabilité de leurs côtes, car ceux-ci jouent un rôle de barrière naturelle contre les assauts des vagues.

Le niveau de la mer n’en finit pas de monter

En vingt ans, la perte de masse de la calotte glaciaire groenlandaise a doublé tandis que celle de l’Antarctique a triplé. Une accélération des écoulements est également observée avec attention en Antarctique de l’Ouest, sans que l’on puisse en tirer des conclusions en l’état actuel.

Sous l’effet de cette fonte, de celle des glaciers mais aussi de l’expansion thermique de l’eau de mer (l’eau se dilate sous l’effet de la chaleur), les scientifiques constatent que la hausse du niveau moyen des océans a connu une accélération continue au cours des dernières décennies pour atteindre 3,6 mm par an, alors qu’il n’avait progressé que de 15 cm au cours du XXe siècle (soit 1,5 mm par an). Si aucune mesure n’est prise pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et maintenir le réchauffement bien en dessous de 2°C, cette hausse pourrait dépasser le mètre à la fin de ce siècle (un chiffre bien supérieur aux projections précédentes), exposant des dizaines de millions de personnes aux risques d’inondations catastrophiques dans les zones côtières. Inondations qui devraient, qui plus est, être plus fréquentes.

Effets cascade et événements extrêmes

« On a tous en tête que la montée du niveau marin est un phénomène lent et régulier, mais celle-ci peut avoir un impact important sur des événements extrêmes, en particulier pour les pays qui se trouvent dans les régions cycloniques», commente la paléocéanographe Hélène Jacot des Combes, auteure principale du chapitre 6 du rapport.

L'élévation du niveau de la mer, exacerbe en effet les risques lors de marées hautes ou de tempêtes importantes. « Des événements extrêmes qui se produisent normalement une fois par siècle pourraient devenir plus fréquents et survenir une fois tous les dix ans, voire une fois par an », poursuit la scientifique. Une répétition qui risque de mettre à mal les capacités de résilience de certaines petites îles et villes côtières.

En raison de l’inertie qui caractérise les océans et la cryosphère, des changements inéluctables sont enclenchés, mais leur ampleur dépendra de notre capacité à réduire les rejets de gaz à effet de serre, répète encore Valérie Masson-Delmotte. Ce rapport, estime-t-elle, envoie un message fort et permet d’éclairer les décideurs qui devront poser « des choix stratégiques lourds, difficiles et parfois vitaux pour certaines communautés ».

« Il n’y a pas de solutions miracles pour tout le monde, mais des solutions qui sont liées au contexte. Ce rapport propose de l’information sur les possibilités d’actions qui permettront de gagne du temps pour gérer les risques et s’adapter », ajoute Hélène Jacot des Combes.

Quoi qu’il en soit, insistent les deux scientifiques, le monde a besoin en urgence d’une action ambitieuse et coordonnée dans la durée : «Des transformations profondes sont nécessaires pour faire face à ces enjeux ».