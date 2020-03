Le nombre de morts quotidien du Covid-19 est reparti en hausse mardi en Espagne avec 849 décès, un record pour le pays depuis le début de l'épidémie, après le léger repli enregistré lundi, ont annoncé les autorités. Au total, 8.189 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, le deuxième plus endeuillé du monde derrière l'Italie. La progression des nouveaux cas confirmés (9.222 en 24 heures à 94.417) a par ailleurs accéléré de nouveau et atteint elle aussi un plus haut, après avoir ralenti depuis le milieu de la semaine dernière.

Le nombre de malades déclarés guéris a augmenté de plus de 2.000 en un jour, pour atteindre 19.259 tandis que 5.607 patients ont été admis en soins intensifs, soit 324 de plus en 24 heures.

En termes de pourcentage d'évolution, référence des autorités pour suivre l'épidémie, l'augmentation du nombre de morts poursuit son ralentissement passant de +12,4% lundi à +11,6% mardi, mais le nombre de cas accélère légèrement, passant de +8,1% lundi à 10,8% mardi.

"La tendance générale se maintient", a analysé mardi la docteur María José Sierra du centre d'urgences sanitaires, attribuant la légère accélération de l'évolution du nombre de cas à l'accumulation de cas détectés en fin de semaine qui n'avaient pas encore été enregistrés.

Mais la grande crainte des autorités reste de voir submergées les unités de soins intensifs qui travaillent déjà à la limite de leurs capacités alors que le personnel se plaint amèrement du manque d'équipements de protection. C'est particulièrement le cas à Madrid, la région la plus touchée avec 3.603 morts.