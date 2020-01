Les agences de voyage chinoises doivent arrêter de vendre des voyages à forfait intérieurs et à l'étranger, ont décidé vendredi les autorités chinoises, en raison de l'épidémie d'un nouveau virus qui a déjà fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes.

La mesure du ministère de la Culture et du Tourisme devrait avoir un impact significatif sur le secteur mondial du tourisme. Les Chinois forment le plus gros groupe de voyageurs étrangers au monde. Ils ont dépensé en 2018 130 milliards de dollars (environ 118 milliards d'euros) à l'étranger.

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l'épicentre de l'épidémie virale tandis que le bilan s'est alourdi atteignant un total de 26 morts et 830 personnes contaminées. En outre, deux décès ont pour la première fois été signalés loin du berceau de l'épidémie: un dans le Hebei, région qui entoure Pékin, et un au Heilongjiang, province frontalière de la Russie.

La Chine a aussi annoncé vendredi la fermeture de sections de la Grande Muraille ainsi que celle de monuments emblématiques à Pékin. Les tombeaux des Ming et la forêt des pagodes seront fermés à partir de samedi, a précisé l'autorité chargée des sites. Le stade national de Pékin, dit "nid d'oiseau", construit pour les jeux Olympiques de de 2008, a été fermé vendredi afin de "prévenir et contrôler" la propagation de la maladie. Le parc d'attractions Disneyland a été fermé jusqu'à nouvel ordre à Shanghai.

Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, selon la Commission, tandis que 34 patients "guéris" ont quitté l'hôpital. Plus d'un millier de cas suspects sont en cours d'examen.

Au total, selon un calcul de l'AFP, 13 communes de la région de Wuhan sont coupées du monde, rassemblant plus de 41 millions de personnes - soit davantage que la population de la Pologne.

L'épidémie fait redouter une répétition du Sras, un virus similaire qui a tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.