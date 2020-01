Plus de 30 millions d'habitants du centre de la Chine sont bloqués vendredi par des mesures anti-épidémie, après la quarantaine de fait imposée en réponse au nouveau coronavirus.

Le parc d'attractions de Disneyland à Shanghai a annoncé en ce premier jour du congé du Nouvel an chinois, qu'il resterait fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation de ce virus qui a déjà contaminé plus de 800 personnes en Chine. Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a imposé une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de 6 millions d'habitants, est la neuvième à faire l'objet d'une telle mesure dans la région de Wuhan, la métropole au cœur de l'épidémie.

Le parc Disneyland à Shanghai a lui été fermé "à des fins de prévention et de contrôle de l'épidémie et pour préserver la santé" des clients et membres de son personnel, a précisé Shanghai Disney sur son site internet.

En Chine, au moins 26 personnes ont succombé à cette maladie liée au virus, selon un décompte vendredi, dont une deuxième en dehors du berceau de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination confirmé atteint désormais 830 dans la république populaire, et le nombre de cas suspects dépasse le millier, a annoncé vendredi matin la Commission nationale de la santé.

D'autres cas ont été confirmés au Japon, aux Philippines, à Taïwan, en Thaïlande, en Arabie Saoudite, à Singapour, en Corée du Sud et aux Etats-Unis.