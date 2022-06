Eric Zemmour a-t-il fait le pire choix de sa carrière lorsque, fin novembre, il s’est lancé en politique en officialisant sa candidature aux élections présidentielle et législatives françaises ? Au vu des résultats, dimanche soir, l’ancien polémiste de Laurent Ruquier doit maudire ce fameux jour du 30 novembre 2021 lors duquel il a franchi le Rubicon en mettant sa vocation journalistique entre parenthèses pour embrasser la carrière politique. Depuis, Zemmour collectionne les déconvenues.

Dans les premiers jours, une voie royale était pourtant toute tracée, selon certains médias français. Avec une surmédiatisation jamais vue pour un néophyte si l’on excepte l’épisode Coluche en 81.

Au point que certains sondages le créditaient jusqu’à 19 % des intentions de votes et l’envoyaient même au second tour de la présidentielle. Mais rapidement, le candidat de Reconquête, est rentré dans le rang, entamant une décroissance spectaculaire dans les sondages au fur et à mesure des polémiques. Résultat : l’élection présidentielle est un fiasco. Avec 7,07 % des voix, Zemmour se fait écraser par celle qu’il considérait comme sa principale rivale dans la course au second tour, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen (23,15 %).

Pour beaucoup de suiveurs de la chose politique, la grande erreur de Zemmour aura été de s’obstiner sur une thématique de l’immigration devenue accessoire à l’heure où le pouvoir d’achat préoccupait davantage les Français.