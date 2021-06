Le Français Thomas Pesquet et l'Américain Shane Kimbrough sont sortis à 13h52 (HB), et devraient rester dehors pendant plus de six heures. Ils doivent installer le second des deux panneaux solaires améliorés iROSA.

C'est déjà leur troisième sortie dans l'espace pour cette tâche et leur cinquième ensemble au total.

Il s'agit de la 241e sortie dans l'espace dans le cadre de la construction, de l'entretien et de la mise à niveau de l'ISS.