Les restrictions s'étendent parfois à d'autres pays où la nouvelle souche a été détectée, comme l'Afrique du sud et le Danemark.

France (48 heures depuis dimanche minuit)

Suspension de tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique.

Allemagne (jusqu'au 6 janvier)

Suspension des liaisons par "train, bus, bateau et avion" avec Royaume-Uni et Afrique du sud. Interdiction d'entrée pour les ressortissants de ces deux pays.

Italie (jusqu'au 6 janvier)

Suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Entrée interdite aux personnes y ayant séjourné au cours des 14 derniers jours. Test obligatoire pour toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de ce territoire.

Espagne et Portugal (à partir de mardi)

Suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Irlande ("au moins" 48 heures depuis dimanche)

Suspension des vols en provenance de Grande-Bretagne.

Pays-Bas (jusqu'au 1er janvier)

Suspension des vols et ferries de passagers en provenance du Royaume-Uni.

Belgique ("au moins" 24 heures depuis dimanche minuit)

Suspension des liaisons aériennes et trafic ferroviaire (Eurostar) en provenance du Royaume-Uni.

Pays nordiques

Norvège et Danemark (48 heures depuis lundi): suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Suède (48 heures depuis lundi): suspension des vols depuis le Royaume-Uni.

Finlande (jusqu'au 4 janvier): suspension des vols de passagers en provenance du Royaume-Uni.

Reste de l'Europe

Suisse (jusqu'à nouvel ordre): interruption des liaisons aériennes avec Royaume-Uni et Afrique du sud. Quarantaine de 10 jours pour toute personne venue de ces deux pays depuis le 14 décembre.

Autriche (au moins jusqu'au 1er janvier): suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Estonie, Lettonie, Lituanie: suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Bulgarie (jusqu'au 31 janvier), Roumanie (deux semaines à compter de lundi après-midi), Hongrie (depuis lundi soir): suspension des liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne.

Croatie (48 heures depuis dimanche): suspension des liaisons aériennes de passagers en provenance du Royaume-Uni.

Macédoine, Albanie (jusqu'au 6 janvier): suspension des vols en provenance du Royaume-Uni, isolement de 14 jours pour toutes les personnes y ayant séjourné.

République tchèque et Pologne (depuis lundi): suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Russie (une semaine à compter de mardi minuit)

Suspension des liaisons aériennes avec le Royaume-Uni.

Canada (72 heures depuis dimanche soir)

Suspension des vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.

Asie

Hong Kong (depuis lundi minuit): suspension des vols de passagers en provenance de Grande-Bretagne.

Inde (jusqu'au 31 décembre): suspension des vols en provenance de Grande-Bretagne.

Moyen-Orient

Turquie: suspension des liaisons aériennes en provenance de Grande-Bretagne, du Danemark, des Pays-Bas et d'Afrique du sud.

Iran et Jordanie (deux semaines): interruption des vols en provenance de Grande-Bretagne.

Israël (depuis dimanche): interdiction d'entrée aux ressortissants étrangers en provenance du Royaume-Uni, du Danemark et d'Afrique du Sud.

Les Israéliens qui rentrent de ces pays seront confinés dans des hôtels gérés par l'armée.

Arabie saoudite (au moins une semaine depuis dimanche): suspension des vols internationaux et fermeture des accès terrestres et maritimes au territoire. Isolement de deux semaines pour tous les passagers arrivés à compter du 8 décembre d'Europe ou d'une région du monde où la nouvelle variante du virus a été signalée.

Oman (une semaine à partir de mardi): fermeture des frontières aux déplacements des personnes.

Koweit: interdiction des vols du Royaume-Uni.

Maghreb

Maroc (depuis dimanche): suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Tunisie (jusqu'à nouvel ordre): suspension de tous les vols à l'arrivée, au départ et au transit entre ses aéroports et ceux de Grande Bretagne, Afrique du Sud et Australie.

Algérie: arrêt des rapatriements de ressortissants algériens de Grande-Bretagne (seuls qui étaient autorisés depuis la fermeture des frontières le 17 mars).

Amérique latine

Salvador et Panama: interdiction d'entrée à quiconque ayant séjourné au Royaume-Uni ou en Afrique du sud dans le mois écoulé. Idem au Paraguay pour les séjours dans les deux dernières semaines.

Argentine, Chili: suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Pérou: suspension des vols en provenance d'Europe, interdiction d'entrée des étrangers non résidents qui ont séjourné au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines.

Maurice (depuis lundi minuit)

Fermeture des frontières avec Grande-Bretagne et Afrique du Sud.

Mesures sans suspension

Liban: test PCR pour toute personne arrivant du Royaume-Uni, quarantaine en cas de test positif dans des centres prévus à cet effet.

Grèce: quarantaine obligatoire de 10 jours pour tous les voyageurs en provenance de Grande-Bretagne.