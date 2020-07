"Nouvelles mesures pour freiner le Covid-19: interdiction des divertissements nocturnes dans des locaux intérieurs. Seules les terrasses sont autorisées", a annoncé sur Twitter le président régional de Murcie, Fernando Lopez Miras, en ajoutant que les réunions de plus de 15 personnes étaient également interdites.

Cette région côtière a aussi annoncé la fermeture des centres de jour pour personnes âgées et des restrictions de visites dans certaines maisons de retraite, une mesure déjà annoncée ce week-end par le Pays basque (nord).

L'Espagne, durement touchée par la pandémie avec officiellement plus de 28.400 décès, compte plus de 150 foyers actifs, dont certains sont considérés comme particulièrement inquiétants en Aragon et en Catalogne, deux régions voisines du nord du pays.

Le gouvernement régional catalan a invité vendredi les habitants de Barcelone et de sa banlieue à ne sortir de chez eux que pour des tâches indispensables. Cette recommandation, qui concerne aussi la zone de Lérida, a été étendue dimanche aux municipalités de Figueras, proche de la frontière française, Vilafant et Sant Feliu de Llobregat.

Devant l'accélération des contagions, avec 5.700 nouveaux cas en une semaine enregistrés vendredi par le ministère de la Santé contre moins de 3.000 une semaine auparavant, presque toutes les régions espagnoles, à l'exception principalement de Madrid, ont renforcé le caractère obligatoire du masque, qui doit être porté même si la distance de sécurité peut être maintenue, sous peine d'amende.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez assure que les régions sont prêtes à faire face aux nouveaux foyers et a écarté l'éventualité d'un nouvel état d'alerte. Cette mesure d'exception a permis de mettre en place mi-mars un confinement extrêmement strict qui n'a été levé totalement que le 21 juin.