Une nouvelle présidence a commencé lors du sommet européen qui s’est ouvert dimanche soir à Bruxelles.

A minuit, la Roumanie a cédé les commandes de la présidence semestrielle du Conseil des ministres de l’Union européenne à la Finlande.

En revanche, les discussions concernant l’attribution des hautes fonctions européennes (présidences de la Commission, du Conseil européen, de la Banque centrale européenne et poste de Haut représentant pour la politique étrangère de l’Union) étaient toujours en cours quelques heures après le lever du jour sur Bruxelles.

Un plan pour sauver les Spitzenkandidaten, et la face de Manfred Weber

Organisée dimanche en fin d’après-midi à Bruxelles, la réunion pré-sommet des leaders du Parti populaire européen (droite et centre-droit) a orienté le cours du Conseil européen, et pas vers la voie la plus aisée. A l’exception de la chancelière allemande Merkel, les chefs de gouvernement et leaders de l’opposition étiquetés PPE ont torpillé ce qui était présenté comme "la proposition d'Osaka".

En marge de la réunion du G20 qui s'est tenue durant la semaine dans cette ville du Japon, le président du Conseil européen Donald Tusk, Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et les Premiers ministres espagnol et néerlandais Sanchez et Rutte s’étaient accordés sur le plan suivant, à présenter à leurs pairs : au social-démocrate néerlandais Frans Timmermans la présidence de la Commission, à l’Allemand Manfred Weber, le candidat du PPE, celle du Parlement européen, à un libéral (le Belge Charles, Michel, par exemple) la tête du Conseil européen.

Cette solution permettait à la fois de sauver le concept des Spitzenkandidaten à la présidence de la Commission, ces têtes de listes mises en avant lors des élections par les partis européens. Puisque le Spitzenkandidat du PPE, le parti arrivé en tête, Manfred Weber, avait échoué à trouver une majorité au Conseil européen lors du sommet du 20 juin dernier, le second arrivé, Frans Timmermans, pourrait tenter sa chance d’être adoubé par les Vingt-huit, qui proposeraient son nom au Parlement européen, où il serait susceptible d’être élu par une majorité. Cette solution offrait aussi une porte de sortie honorable au Bavarois, qui deviendrait président de l’institution dans laquelle il a accompli la quasi-totalité de sa carrière politique. Et ce pendant cinq ans, alors que l’usage est que deux groupes politiques se partagent les deux mandats de deux ans et demi.

Viktor Orban sonne la charge conservatrice contre Frans Timmermans

Vu qu’il avait été approuvé par des leaders de grands pays, par ailleurs représentatifs des trois grands groupes politiques au sein du Conseil européen, on pouvait penser que ce compromis d’Osaka serait une bonne base de travail pour le Conseil européen.

Les membres du Parti populaire européen en ont jugé autrement. Bien que son parti, le Fidesz, soit suspendu du PPE en raison de la légèreté avec laquelle il traite l’état de droit, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait sonné la charge contre la proposition d’Osaka. Dans une lettre adressée au président du PPE, Joseph Daul, l’homme fort de Budapest écrit que les conservateurs européens commettraient “une erreur grave, et peut-être historique”, en abandonnant la main acquise en remportant les élections européennes - le PPE a conquis 182 sièges pour 152 aux socialistes et démocrates et 108 au groupe Renouveler l'Europe, qui rassemble libéraux, centristes et macronistes. Laisser les socialistes, principaux rivaux des conservateurs, prendre la présidence de la Commission conduirait à “l’auto-destruction du PPE”, a complété M. Orban.

L’argument du Hongrois a porté. "La majorité des Premiers ministres du PPE pense que nous ne devrions pas renoncer à la présidence de la Commission si facilement, sans nous battre" , a affirmé le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Tous les leaders conservateurs ont enchéri. C’est un fameux camouflet pour Donald Tusk, membre du PPE, mais aussi et surtout pour Angela Merkel qui défendait le compromis. La chancelière allemande s’est retrouvée isolée comme jamais au sein d’une famille politique où elle donnait le ton depuis près de quinze ans.

Le PPE ne domine plus le Conseil européen comme au début de la décennie. Neuf leaders sont issus de leurs rangs pour sept aux libéraux, six aux socialistes, deux conservateurs et réformistes, un de gauche radicale et trois "indépendants". Le Parti populaire européen reste cependant une machine à conquérir, et conserver, le pouvoir.

En se montrant aussi ferme, le PPE joue sur deux tableaux : il ne désespère pas de placer un de siens, fût-ce quelqu’un d’autre que M. Weber, à la tête de la Commission; et si cela s’avère impossible, alors autant faire monter les enchères, en réclamant deux postes : la présidence du Parlement et celle du Conseil européen.

L’Europe centrale ne veut pas du Néerlandais

L’opposition à Frans Timmermans n’est pas venue que du PPE : à la suite de la Hongrie, les trois autres pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie - respectivement dirigées par un conservateur eurosceptique de l’ECR, un libéral et un socialiste - ont exprimé leur refus de voir Frans Timmermans succéder à Jean-Claude Juncker.

Actuellement Premier vice-président de la Commission Juncker, en charge des Droits fondamentaux, le Néerlandais est monté plus souvent qu’à son tour au créneau contre les dérives autocratiques des gouvernements hongrois et polonais pour amener ceux-ci à respecter l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Cela ne l’a pas rendu populaire en Europe centrale. “Frans Timmermans n’est pas le candidat du compromis [mais celui qui] divise fortement l’Europe. Il ne comprend pas l’Europe centrale” , a épinglé le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Le Tchèque Babis a tenu un discours assez similaire.



Un sommet retardé, puis suspendu

C’est dire si l’affaire était mal embarquée avant même le début du sommet. Son ouverture, initialement prévue à 18 heures, elle a été retardé pour permettre au président Tusk de sonder les uns et les autres.

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, invité à s’adresser aux leaders des Vingt-huit à l’entame de la réunion, a indiqué que quelle que soit l’issue de celle-ci, le Parlement européen choisirait son président, mercredi, lors de sa session inaugurale, “ indépendamment de la décision du Conseil” européen. Cela signifie que si les Vingt-huit ne se sont pas décidés d’ici là, l’identité du (ou de la) président(e) du Parlement est un élément dont ils devront tenir compte pour équilibrer leur “paquet” de nominations, en tenant compte des critères géographiques, politiques et de genre.

Ce n’est finalement que vers 21h30 que les discussions proprement dites ont commencé. Au menu du dîner de travail : une soupe crémeuse aux pois et des langoustines frites, pour suivre des filets de sole, de la purée et de la ciboulette; du chocolat noir, une meringue pochée et de la glace en dessert.

La bonne chère n’a pas rapproché les positions. Vers 23 heures, le sommet a été suspendu, faute de pouvoir rapprocher les positions des uns et des autres.

Consultations tous azimuts

Le président Tusk s’est lancé dans une marathon de consultations bilatérales avec chacun des chefs présents (y compris la Première ministre britannique Theresa May, dernière sur sa liste) pendant plus de cinq heures.

De ces entretiens, on sait peu de choses, si ce n’est que le Polonais aurait testé d’autres noms auprès des leaders, dont celui du Français Michel Barnier, PPE, mais dont le profil n’agit pas comme un repoussoir auprès des autres familles politiques.

D’autres rencontres se sont tenues en marge du confessionnal. Dont une organisée à la représentation permanente bulgare auprès de l’UE par le Premier ministre Boyko Borissov, qui a convié Frans Timmermans à un entretien… partiellement diffusé sur la page Facebook du Bulgare. Selon la traduction, il évoque avec le Néerlandais qui verrait celui-ci s’installer au 13e étage du Berlaymont, tandis que Manfred Weber prendrait le perchoir du Parlement.

Malgré les tirs de barrage essuyés la veille, la candidature de Frans Timmermans “n’est pas morte” , glissait une source diplomatique au petit matin.

M. Tusk a terminé son tour vers 4h30 et a enchaîné par une réunion avec MM. Macron, Rutte, Sanchez et la chancelière Merkel, soit “le groupe d’Osaka”. Il s’est ensuite lancé dans un second tour de bilatérales.

Le président du Conseil italien Antonio Conte s’est offert un petit bain de foule peu avant 7 heures du matin, en traversant l’atrium du Juste Lipse, transformé en salle de presse géante à chaque sommet. L’Italien a indiqué qu’être un Spitzenkandidat “ne peut pas être le seul critère” accéder à la présidence de la Commission sans pour autant affirmer que Frans Timmermans est hors course. A la question sur les chances d’aboutir à un accord, il a répondu par un laconique “nous verrons” .

La réunion à vingt-huit devait reprendre peu après 7 heures.