La Hongrie est un pays qui possède de nombreuses sources thermales, et par conséquent beaucoup de centres aquatiques et de spas. Et depuis plusieurs années, les jeunes Hongrois ont pris l'habitude de participer à des "sparties" (ou spa parties), soit des fêtes dans les centres thermaux. Il existe ainsi une "Nuit des spas", qui a eu lieu ce week-end, comme si la pandémie de coronavirus n'existait pas. À Budapest, dans le plus grand spa intérieur du pays, des centaines de personnes se sont retrouvées dans les piscines et bassins du centre aquatique. Sur les images diffusées par la RTBF , toutes les personnes présentes sont collées les unes aux autres, sans masque, et profitent de l'ambiance festive du moment.

Mais Tímea Besze, la directrice de ce spa de la capitale hongroise (Aquaworld) prétend pourtant que des mesures d'hygiène ont été prises: "Les rampes sont désinfectées toutes les demi-heures par nos gars de la piscine, et nous attirons l’attention de tous pour porter des pantoufles et se laver les pieds". Cependant, Aquaworld a tout de même dû refuser l'entrée à de nombreuses personnes, car la place manquait.

En Hongrie, l'évolution du coronavirus n'inquiète pas les experts, même si les cas de contamination augmentent de nouveau, mais légèrement.