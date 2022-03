Objectif Elysée : voici les 12 candidats à la présidence française Monde Hubert Leclercq © Shutterstock

Le 10 avril prochain, 47,9 millions de Français sont appelés à désigner leur président de la République pour les cinq prochaines années.



lls sont douze candidats sur la ligne de départ, comme en 2017, mais l’issue de la partie semble faire peu de doute. Le président-candidat caracole en tête de tous les sondages tant pour le premier que pour le second tour et quel que soit son adversaire. Passons les candidats en revue, des plus illustres aux moins connus.