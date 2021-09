Obsèques à New York de la jeune voyageuse Gabby Petito

Monde

Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la mort brutale ont suscité une vive émotion aux Etats-Unis, étaient rassemblés dimanche à New York pour célébrer ses obsèques, diffusées en direct sur internet vu l'intérêt dans le pays.