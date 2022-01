Un peu plus de deux ans après l’apparition du Covid-19 dans le monde, voilà que le variant Omicron change encore une fois la donne. Depuis plusieurs semaines, beaucoup de choses sont (pré)dites sur ce variant apparu en Afrique du Sud. Rassurant pour les uns, inquiétant pour les autres, il est difficile d’y voir clair pour les semaines à venir. Du côté des experts, tous les avis vont dans le même sens : Omicron serait beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, mais donnerait des formes moins graves de la maladie. On dit même de ce variant qu’il vient se loger plus haut dans l’appareil respiratoire et épargne souvent les poumons, diminuant fortement les chances de pneumonie, et donc de détresse respiratoire.

