Trois jours après leur élection au deuxième tour des législatives, les députés du Rassemblement national (RN) ont découvert ce mercredi l'Assemblée nationale, au sein de laquelle ils siégeront durant les cinq prochaines années.

Au cours de cette visite au Palais Bourbon, les 89 députés RN - un nombre historiquement haut pour le parti d'extrême droite - ont également procédé à leur habituelle photo de rentrée. Une tradition qui tient à cœur à leur présidente, Marine Le Pen.

La finaliste à l'élection présidentielle d'avril dernier, très à cheval sur son apparence, a en effet donné des consignes vestimentaires strictes à ses élus, leur recommandant une "tenue correcte".



Selon nos confrères du Monde, Marine Le Pen se serait d'ailleurs osée à une comparaison avec d'autres groupes politiques: "Nous, on n’est pas La France insoumise, on ne vient pas en tongs et en chemisette à fleurs !", a-t-elle ironisé.

La cravate, même si elle n’est plus obligatoire à l’Assemblée nationale, reste recommandée par tradition, a-t-elle encore précisé.