Au vu des accidents de chasse, nos voisins se posent la question depuis plusieurs années de la cohabitation entre les promeneurs et les chasseurs. L'invité a ainsi choqué plus d'un spectateur en se montrant catégorique : si les promeneurs veulent se sentir en sécurité, "ils n'ont qu'à le faire chez eux, ils n'auront aucun problème!" Il a ensuite renchéri :avant d'insister,

Quant au danger de se prendre une balle perdue... il existe bel et bien aujourd'hui en France assume-t-il. "On peut toujours se prendre une balle perdue, mais rassurez-vous, vous avez beaucoup plus de chance d'être tué par un assassin en France que par un chasseur. Moins d'une personne par an, et c'est toujours un drame, décède à la chasse", a-t-il ainsi déclaré.