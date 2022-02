Piotr Tolstoï est le vice-président de la Douma, chambre basse du parlement en Russie. Le politicien était l'invité de Thomas Gadisseux sur la Première ce matin pour faire le point sur la situation en Ukraine. Pour cet ancien journaliste, les sanctions des Occidentaux ne font pas peur aux Russes. "On s’attendait à ces sanctions, dit-il, comme il y en avait eu quand la Crimée est rentrée en Russie. C’est une réaction un peu disproportionnée. L’interdiction de visa fait qu’on ne peut pas continuer le dialogue avec nos collègues parlementaires européens. Mais ça donne surtout l’impression que le pouvoir à Bruxelles fait quelque chose. C’est très important parce qu’en fait, ils ne font rien."

"A chaque fois qu’ils déclarent des sanctions contre la Russie, ça n’a aucun sens et aucune valeur ici, on s’en fout de ces sanctions, en fait", déclare-t-il.

L'homme explique ne pas reconnaitre le régime démocratique ukrainien: "Je veux juste dire qu’aujourd’hui, on voit que, en Occident, l’hypocrisie et les doubles standards par rapport à tout ce qui concerne la Russie ont gagné le terrain. Aujourd’hui, l’Occident ne voit ni la violation de droits de l’homme des Russes qui habitent dans les républiques indépendantistes ni le feu qu’ouvrent chaque nuit les troupes régulières ukrainiennes contre les massifs où vivent des gens pacifiques, non armés. Vous croyez que c’est seulement l’Union européenne qui est garante de la démocratie et des droits de l’homme. Non ! La Russie va garantir les droits naturels des Russes qui habitent en Ukraine."

Les soldats russes vont-ils traverser la frontière et attaquer ? "Si l’Ukraine, dans cette situation très tendue, donne une raison d’agir militairement, répond Piotr Tolstoï, la Russie va évidemment agir militairement pour défendre les gens qui habitent dans ces républiques indépendantistes."