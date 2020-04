Après la crise, viendra le temps d’une analyse plus large pour comprendre que l’on est puni par là où l’on a pêché…

Après la fac de sciences, une licence, une maîtrise et un doctorat d’immunologie et de pharmacologie, Didier Schmitt s’est aussi spécialisé dans la médecine d’urgence, de montagne et en aéronautique et spatiale. "Une formation assez complète", dit-il modestement.

Ça ne vous démange pas de ne pas être sur le terrain ? À quoi pensez-vous quand vous regardez les infos ?

"J’ai déjà regardé un peu, avec d’autres scientifiques, mais aussi avec les directeurs de l’Esa, si on pouvait faire des choses, notamment de l’impression 3D. L’Esa est la seule agence au monde qui fait tout. On a des compétences très larges. On a, notamment, des programmes de télémédecine qui peuvent servir en temps de crise. Après, il faut un peu relativiser, je suis désolé de le dire. Si vous regardez la mortalité infantile, aujourd’hui, due à la malnutrition dans le monde, ce que l’on vit actuellement, niveau mortalité, ce n’est rien par rapport à ce qui se passe dans le monde."

Comment expliquez-vous, alors, que le monde soit devenu fou à ce point et que trois milliards de personnes soient confinées ?

"Le monde est devenu fou tout simplement parce que quand un enfant meurt en Afrique, de malnutrition, de la malaria ou simplement d’une gastro-entérite, ça n’influe pas sur notre PIB. C’est cru, je sais, mais c’est comme ça. Le problème qu’on a maintenant, c’est une auto-émulation de l’anxiogénéité. Je suis désolé de le dire aussi mais les médias font aussi partie du crime. Il faut attaquer le problème, c’est clair. Mais encore une fois, les morts dans les pays développés n’ont pas le même prix qu’ailleurs. Et surtout, ça n’a pas le même coût. Si vous ramenez les 2 000 milliards de pertes économiques au nombre de décès, ça fait cher la personne… Il me semble y avoir une surenchère phénoménale, les politiques se couvrent parce qu’ils savent que ça pourrait leur coûter leur prochaine élection si c’est mal géré, on ouvre les parapluies dans tous les sens. Mais il y a un péché originel : celui de ne pas écouter les scientifiques. Quand, il y a vingt ans, je lançais des programmes de prédictions d’épidémies liées à l’environnement, on me prenait pour un illuminé. On savait qu’une pandémie allait venir, c’était évident."

Pourquoi ?

"Un article, qui date de 2007, disait exactement ce qui se passe aujourd’hui. Avec le changement de l’environnement, la déforestation, le fait que les animaux sauvages sont de plus en plus proches des humains, à un moment donné, le réservoir - et c’est pareil pour Ebola - virologique va passer de l’autre côté. C’est une question de réflexion sur l’environnement et l’homme. On a trop exagéré, on a trop abîmé l’environnement et ce que nous vivons en est une conséquence, directe ou indirecte. Nous sommes

punis par là où nous avons pêché. Quand on joue avec le feu, on se brûle à un moment donné. Il sera temps, plus tard, de faire une analyse plus large."