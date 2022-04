À Henin-Beaumont, dans le fief du RN, les militants du Marine Le Pen s'étaient réunis en nombre pour découvrir le résultat du suffrage. Mais lorsque l'annonce est tombée, deux supportrices, une mère et une fille, ne sont pas parvenues à rester calmes et ont hurlé leur colère face à la défaite de la candidate d’extrême droite. "Ordure. Cinq ans de merde encore. C’est truqué, c’est inadmissible", s'est exclamée la mère dans une vidéo prise par un journaliste de La Voix du Nord. Sa fille, juste à côté d'elle, a surenchéri le doigt levé: "Bande d’enc****, bande de c*******. Président des riches".

Interviewée par le quotidien La Voix du Nord, la jeune fille âgée de 23 ans, Anaïs, a fait part de sa déception. "Mon père est chauffeur-routier, il a 55 ans et il est fatigué. Il vient d’en reprendre pour dix ans alors qu’avec Marine il aurait eu la retraite à 60 ans !"

De son côté, sa mère, Marie âgée de 50 ans, a expliqué qu'elle ne comprenait pas comment Marine Le Pen a pu perdre. "Je suis effondrée, c'est l'apocalypse. Les gens sont amnésiques, ils ont oublié tout ce qu'on a vécu pendant cinq ans. Ils ont écouté le programme d'Emmanuel Macron ? (...) C'est n'importe quoi, rien ne va dans ce pays. Je suis abasourdie. Je ne m’attendais pas à un tel écart. On vit vraiment dans un pays de riches et de vieux qui ne pensent pas à leurs enfants. C'est à se demander si ce n'est pas truqué."

Sans surprise, Marine Le Pen avait largement terminé en tête à Henin-Beaumont avec 67,15 % des voix.