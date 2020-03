Les dirigeants du G7 se réuniront lundi pour la première fois par visioconférence, pour un sommet extraordinaire destiné à coordonner leur action contre le coronavirus sur les volets sanitaire, économique, financier et de recherche, a annoncé vendredi l'Elysée.

Cette visioconférence a été organisée à l'initiative d'Emmanuel Macron, qui a appelé vendredi son homologue américain Donald Trump dont le pays préside le G7 cette année, ainsi que les autres dirigeants du groupe, qui "tous ont donné leur accord", a précisé l'Elysée.

Au cours de ce sommet extraordinaire, "nous coordonnerons nos efforts sur le vaccin et les traitements, et travaillerons à une réponse économique et financière", a indiqué Emmanuel Macron dans un tweet.

Pour l'Elysée, "la coopération internationale est essentielle pour faire face à cette crise et à ses conséquences, en particulier économiques".

Déjà mardi les dirigeants des 27 pays de l'UE se sont réunis par visioconférence, pour la première fois dans l'histoire de l'Union.

Dans son appel à Donald Trump, Emmanuel Macron a souligné qu'il souhaitait que "tout se passe bien pour les Français aux Etats-Unis", après la décision du président américain d'interdire l'accès du sol américain aux voyageurs en provenance de l'UE.

Il n'a pas refait de commentaire sur cette décision, estimant qu'il y avait déjà eu une réaction européenne pour la condamner, selon l'Elysée.

"Le coronavirus est une crise mondiale, qui n'est pas limitée à un continent et qui requiert de la coopération plutôt qu'une action unilatérale", a ainsi déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a lui fustigé vendredi la décision de Donald Trump, la qualifiant d'"aberration sanitaire" qui a provoqué le "chaos économique".