Elle reçoit désormais des soins médicaux, a indiqué la police tchèque sur Twitter mardi début d'après-midi. La famille, originaire de la région de Berlin, faisait une randonnée dans la région montagneuse tchèque de Cerchov pendant le week-end, à environ deux kilomètres de la ville frontalière allemande de Waldmünchen. En plus de leurs deux enfants, les parents avaient également un neveu avec eux.

Les adultes ont perdu de vue les trois enfants qui jouaient dans les bois. Le fils de six ans et le neveu de neuf ans ont été rapidement retrouvés, mais pas la fillette de huit ans.

Plusieurs centaines de secouristes d'Allemagne et de République tchèque ont cherché la petite fille dans la région lundi et mardi. Des hélicoptères et des chiens de recherche ont également été déployés.