L’émotion était palpable, ce lundi en début d’après-midi, pour l’ouverture du procès France Télécom, au palais de justice de Paris. Une foule nombreuse était venue assister à l’audience pénale, où comparaissent sept anciens dirigeants de l’entreprise, accusés de harcèlement moral pour avoir mis en œuvre, en 2005 et 2006, un plan de transformation radicale de l’entreprise, voué à faire partir du groupe 20 000 personnes, soit 20 % du total des salariés.

Dépressions et même suicides se sont alors multipliés au sein du groupe (devenu depuis Orange), faisant les gros titres de la presse. Et occasionnant finalement l’ouverture d’une longue procédure judiciaire. Il aura fallu plus de dix ans pour que celle-ci arrive à son terme : 39 victimes ont été reconnues par les juges - 8 dépressions, 12 tentatives de suicide et 19 suicides.

Didier Lombard, l’ancien P-DG du groupe, n’a jamais voulu reconnaître une quelconque responsabilité dans l’épidémie de suicides qui avait alors touché le groupe - et finalement abouti à son départ forcé en 2010.

La salle, plutôt exiguë, ne peut accueillir toutes les parties prenantes, et certaines d’entre elles sont reléguées dans un auditorium deux étages plus bas. Puis la présidente énumère une longue liste de plus de 100 personnes qui souhaitent se joindre aux parties civiles à l’occasion du procès.

Les prévenus eux aussi défilent à la barre pour se présenter : sont en particulier mis en examen, outre Didier Lombard, Louis Pierre-Wenès, ancien directeur général du groupe, Olivier Barberot, ex-directeur des relations humaines. Certaines phrases prononcées à l’époque par ces dirigeants sont restées en travers de la gorge des salariés. Lombard avait ainsi dit qu’il "ferait les départs d’une façon ou d’une autre, par la porte ou par la fenêtre". "On ne va pas faire dans la dentelle", avait de son côté prévenu Louis-Pierre Wenès.

Ce procès-fleuve s’annonce délicat, tant la problématique de France Télécom est complexe, où s’entremêlent psychologie et enjeux de pouvoir. Au-delà, ce sont des méthodes de management brutales, parfois banalisées à l’époque, qui seront également mises sur le banc des accusés.