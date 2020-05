Drapeaux des Etats-Unis, pancartes et casquettes portant parfois des messages pro-Trump: des milliers de personnes ont manifesté vendredi en Californie pour exiger la levée du confinement en vigueur depuis six semaines.

"Ouvrez la Californie! Ouvrez la Californie!" ont scandé les protestataires près des plages de Huntington Beach, fermées sur ordre du gouverneur Gavin Newsom après avoir vu un afflux de personnes le week-end dernier. Les plages des comtés de Los Angeles et de San Diego sont fermées depuis des semaines, contrairement à celles d'Orange County, où se trouvent Huntington et Newport Beach. "Tous les emplois sont essentiels", "la liberté est essentielle", pouvait-on lire sur des pancartes. Le gouverneur Gavin Newsom a dit vendredi à la presse comprendre la frustration derrière les manifestations, et "l'anxiété" des protestataires "à propos de l'économie et de l'avenir de leurs familles". M. Newsom a indiqué qu'il ferait des annonces sur les mesures de confinement dans quelques jours. La Californie a enregistré 91 morts dues au coronavirus ces dernières 24 heures, portant le bilan des décès à 2.073. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, avec plus de 64.000 morts et d'un million de cas, et leur économie est quasiment à l'arrêt.