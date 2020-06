Une branche de l'université d'Oxford a voté mercredi pour déboulonner une statut d'un grand artisan de la colonisation britannique, Cecil Rhodes, après des manifestations aux cris de "Enlevez-la!" et "Décolonisez!".

L'Oriel College a également pris la résolution de monter une commission d'enquête indépendante sur les "questions importantes" soulevées par la statue de cet homme politique (1853-1902). "Ces deux décisions ont été prises après une période de débat et de réflexion poussés, et en étant parfaitement conscients de l'incidence qu'elles devraient avoir en Grande-Bretagne et dans le monde entier", a écrit cette institution.

Une campagne intitulée "Rhodes doit tomber" avait été relancée le 9 juin. Elle durait depuis quatre ans mais a bénéficié du mouvement mondial antiraciste déclenché par la mort de l'Américain George Floyd à Minneapolis.

Cecil Rhodes, qui croyait à la supériorité de la race blanche comme beaucoup de défenseurs de la colonisation, avait donné son nom à la Rhodésie (les actuels Zimbabwe et Zambie) et fondé le géant du diamant De Beers. A sa mort, cet ancien étudiant d'Oxford avait légué une partie de sa fortune à l'Oriel College.

La commission indépendante doit aussi examiner "comment l'engagement du College au XXIe siècle en faveur de la diversité peut mieux s'accommoder de son passé".

Au Royaume-Uni, une autre statue visée par la colère des manifestants antiracistes a été celle du négrier Edward Colston à Bristol, jetée dans un fleuve, tandis que celle du Premier ministre Winston Churchill à Londres était entourée d'une boîte métallique pour éviter toute dégradation.