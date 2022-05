Le chef de l'opposition Keir Starmer a accusé le gouvernement de fragiliser le rapport tant attendu de Sue Gray. L'enquête sur l'affaire du Partygate doit être publiée cette semaine. Selon Dominic Cummings, ancien conseiller de Johnson mais désormais l'un de ses plus féroces détracteurs, le rapport contiendrait des photos prouvant que le Premier ministre a menti au Parlement et peut-être aussi à la police.

La police londonienne a terminé son enquête sur les fêtes illégales organisées à Downing Street et dans d'autres bâtiments gouvernementaux il y a quelques jours. Au total, 126 amendes ont été infligées pour des infractions aux règles corona. Johnson lui-même n'a dû payer qu'une seule amende, bien qu'il soit apparu à plusieurs reprises dans l'enquête.

Il a également été révélé que Johnson et Sue Gray se sont rencontrés au moins une fois pour discuter du rapport. Cette réunion "secrète" a de nouveau jeté le discrédit sur le Premier ministre. Plusieurs politiciens de l'entourage de Johnson nient savoir qui a organisé la rencontre. On ne sait pas non plus exactement de quoi les deux parties ont discuté. Johnson lui-même n'a pas fait d'autres commentaires.

Dans des photos obtenues par ITV News, on voit le Premier ministre entouré de quatre personnes, avec un verre de champagne à la main. D'après nos confrères, ces clichés datent du 13 novembre 2020, alors que la Grande Bretagne est en plein confinement. Les règles de l'époque ne permettaient qu'à deux personnes ne vivant pas sous le même toit de se réunir à l'intérieur.