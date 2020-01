Les adeptes belges du bouddhisme réclament depuis plusieurs années la reconnaissance officielle de leur culte.

"Le problème est surtout d’ordre budgétaire. Tant qu’on a un gouvernement en affaires courantes, le budget ne sera pas modifié. Et puis, la reconnaissance du bouddhisme constituerait un précédent : on n’a plus reconnu de culte depuis la religion orthodoxe, dans les années 80", analyse Caroline Sägesser, chercheuse au Crisp. Autre frein: la question des cours à l’école. "Toutes les religions reconnues ont droit à un cours. Si on augmente le nombre de cultes reconnus, on augmente aussi le nombre de religions qui ont droit à ces cours."