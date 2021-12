Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran donnent une conférence de presse lundi à 19h15 à Matignon à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres consacrés à la flambée de l'épidémie du Covid-19. Ces deux réunions d'urgence étaient destinées à décider d'éventuelles nouvelles mesures de restriction face à la poussée fulgurante du variant Omicron et d'accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

Face à l'arrivée du variant Omicron, le gouvernement accélère la vaccination: Jean Castex a annoncé que la troisième dose sera possible 3 mois après la seconde injection. Du changement également au niveau du pass sanitaire, qui va se transformer en pass vaccinal, dès le 15 janvier. "Dans les lieux où (le pass sanitaire) s'applique (...), il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir rentrer. Un test négatif ne suffira plus", a expliqué Jean Castex.

La rentrée scolaire est maintenue au 3 janvier, et le télétravail est recommandé trois jours par semaine, "quand cela est possible" et ce pour une durée de trois semaines. Le gouvernement a décidé de ne pas imposer de couvre-feu le 31 décembre.

"Le gouvernement prévoit un accroissement des sanctions pour les faux pass sanitaires", a encore annoncé le Premier ministre.

De nouvelles règles d'isolement pour les malades et leurs contacts seront commuiquées d'ici la fin de semaine".

Des mesures qui visent aussi la culture

Les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2.000 personnes maximum à l'intérieur, et 5.000 à l'extérieur, a annoncé Jean Castex. Au niveau de la culture, les places debout seront interdites lors des spectacles et des concerts. Ces mesures, adoptées quelques minutes plus tôt en Conseil des ministres, s'appliqueront "à compter de lundi pour une durée de trois semaines", y compris dans les enceintes sportives. "Les concerts debout seront interdits, la consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance", a précisé le Premier ministre.