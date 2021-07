Le pass sanitaire vient de devenir obligatoire en France pour se rendre dans les lieux culturels comme les musées ou les cinémas. D’ici le 1er août, les restaurants, cafés et centres commerciaux rejoindront la liste des lieux accessibles seulement grâce à une preuve de vaccination d’au moins 2 semaines, à un test PCR de moins de 48 heures ou une preuve de rétablissement.

Une situation qui laisse le milieu de la restauration perplexe. "On va devoir se transformer en agent de sécurité ?" s’interroge Alain Fontaine, propriétaire du restaurant Le Mesturet à Paris et président de l’association française des maîtres restaurateurs. Et de s’agacer : "Aux frontières et aux retours de vacances, les vérifications, c’est couci-couça, mais par contre dans les restaurants, ça va devoir être strict , il n’y avait pas d’autres solutions ?"

(...)